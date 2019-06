Mi marido y yo dejamos a nuestra pareja para estar juntos. Esto es lo que he aprendido del amor

Durante el transcurso de los siguientes días, abrimos nuestro corazón. Descubrimos que éramos dos adultos ambiciosos a punto de emprender nuevas aventuras (yo estaba a punto de publicar mi primer libro y él estaba poniendo en marcha una empresa) y que nos sentíamos atados por parejas que no nos apoyaban, por amigos tóxicos y por un abrumador sentido de la responsabilidad de cómo “debíamos” vivir. Notábamos tan claramente que teníamos que estar juntos que nos resultaba doloroso separarnos. Aunque habíamos pasado bastante tiempo juntos a lo largo de los años en la Feria, sabíamos muy poco el uno del otro. Parecía una locura pensar que pudiéramos estar enamorados de un modo real o duradero, pero al estar con él, todo iba bien, como si hubiera estado a mi lado todo este tiempo.

Esa misma semana, la primera noche que pasamos juntos, nos quedamos dormidos con la cabeza apoyada la una en la otra y nos despertamos ocho horas después sin habernos movido. Las horas pasaban mientras permanecíamos en silencio viendo cómo la Luna cruzaba el firmamento. Esto no era algo que pudiéramos ignorar. Conscientes de que no podríamos hacer frente a una vida de engaños, de que la verdad siempre es mejor que la ficción y de que los padres infelices crían hijos infelices, asumimos que necesitábamos dar el salto. Y rápido.

A lo largo de las siguientes cuatro semanas, conforme decidíamos qué hacer, mi mente y mi consciencia me hablaban a gritos. ¡Los hombres casados nunca dejan a su esposa!, oía que me decían mis amigos (y la mayoría de las películas que veía) en mi cabeza, sobre todo si se trataba de padres muy implicados en sus hijos, como era el caso. El mensaje que me dieron los pocos amigos a los que les conté mi situación fue unánime: yo podía salir de mi relación si quería, pero Paul no lo iba a hacer. Aun así, eso fue justo lo que hice. Hice las maletas mientras mi entonces pareja con tendencia a cabrearse estaba fuera de la ciudad “con los colegas”. Nos cruzamos de casualidad y apenas nos dirigimos unas palabras. Treinta minutos después de salir de la casa, recibí un mensaje predeciblemente inexpresivo de mi nuevo ex: “Supongo que eso ha sido todo”. No volvió a hablarme directamente, y su rechazo casi absoluto a comprometerse fue la única prueba que necesité para saber que irme era la decisión correcta.