"Mi marido y yo hicimos un trío y ahora no para de hablar con ella"

Los tríos son un tema muy controvertido. A algunas personas no les interesa en absoluto, mientras que otras lo desean tanto que se plantean cortar su relación si su pareja no lo acepta. Y en el momento en el que ambos acceden a hacer un trío, queda el problema de encontrar al “tercero”.

“Hicimos un trío con la amiga de mi marido y ahora no deja de hablar con ella. Me di cuenta de que estaban en constante comunicación después del trío y le pedí que dejara de estar en contacto”.

“Unos meses después me dijo que seguían hablando y que se habían visto dos veces, pero que no había nada entre ellos, que solo eran amigos. Yo me enfadé mucho. Nuestra confianza desapareció. Cuando estallé y pedí (de nuevo) que cortara todos los lazos con ella, se negó. Dijo que estaba dispuesto a demostrarme que solo son amigos, que no tiene ningún interés en estar con ella ni ella con él, pero que no va a cortar la comunicación”.