Mi ombligo me salvó la vida

Nos diagnosticamos mal nosotras mismas y evitamos ir a urgencias por esas mismas razones. A mí me pasó. En retrospectiva, me doy cuenta de que estuve sufriendo un dolor intenso de espalda durante 6 meses antes de que me diagnosticaran, pero pensaba que era porque me había lesionado cogiendo en brazos a mi perro de 40 kilos. Aprendí a levantarlo con las piernas y manteniendo la espalda recta y el dolor se alivió. En ningún escenario me habría imaginado que el dolor de espalda me iba a llevar al médico para acabar descubriendo que era cáncer de ovarios desde el principio.