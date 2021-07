Mi padre de 87 años era adicto al sexo y me ha hecho replantearme algunas cosas

A la mañana siguiente, mi hermana me mandó un mensaje: papá había fallecido durante la noche. Cuando leí el mensaje, Steve estaba a mi lado en el sofá. Le pasé el móvil y me empezaron a caer las lágrimas. En cuanto abracé a mi marido, sentí una ola de gratitud inesperada por mi padre, como si todas nuestras diferencias por fin tuvieran sentido. Me había forzado a crecer, a reflexionar y a comunicarme como nunca me habría imaginado. Soy lo que soy gracias a él. Soy capaz de amar porque él me enseñó.