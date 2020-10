Mi padre murió de coronavirus y Trump acaba de mearse en su tumba

Creo que Donald Trump es la persona más peligrosa del mundo. También creo que es el hombre más cruel. ¿Qué clase de monstruo presencia una pandemia que mata a 210.000 personas en su país en ocho meses, recibe el mejor tratamiento disponible tras sus irresponsabilidades y tiene las narices de pedirnos que no nos preocupemos por el coronavirus y que no dejemos que esta pandemia domine nuestra vida? No creo que exagere si digo que eso es el equivalente a mearse en la tumba de todos los estadounidenses, incluido mi padre, Mark Urquiza, que no tuvo el lujo de recibir el mismo tratamiento médico puntero que él.

Los síntomas que dijo tener Trump antes de ir al hospital (fiebre leve, fatiga, escalofríos y tos) son inquietantemente similares a los que tuvo mi padre, pero ahí acaban las similitudes. A diferencia del presidente, mi padre, un trabajador esencial de la industria manufacturera, no fue ingresado en el hospital porque no estaba suficientemente grave. Le dijeron, al igual que a decenas de miles de personas, que se fuera a casa y volviera solamente si no podía respirar. Cada persona a la que no admiten en el hospital pierede un tiempo de oro para adelantarse al virus, darles descanso a sus pulmones y recibir un tratamiento más adecuado para salvar la vida. A cada persona a la que envían a casa le toca esperar, preocuparse y desear que no se agrave la infección y no contagie a su familia.

Trump, por el contrario, ingresó en el hospital un día después de dar positivo en coronavirus (si nos creemos la dudosa cronología que ha hecho pública la Casa Blanca), donde recibió un tratamiento puntero con medicamentos que aún no están disponibles para la población general, además de vigilancia en todo momento por parte de un equipo enorme de médicos y enfermeros. No contento con limitarse a agradecer la suerte de recibir ese servicio y estar curándose para seguir liderando nuestro país (si es que ha empezado en algún momento), salió del hospital el domingo por la noche para saludar a sus simpatizantes desde su coche blindado y hermético, exponiendo al agente del servicio secreto que iba con él en el coche. Pero Trump puede hacer esa clase de cosas porque es el presidente, y como tal, no solo recibe lo mejor de lo mejor en todo, sino que además nos lo restriega en la cara mientras nos dice que no tengamos miedo de algo que está matando a nuestras familias y amigos, después de haber destrozado tantas vidas y puesto patas arriba nuestro país social y económicamente.