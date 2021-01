Precisamente, fue en una de esas salidas cuando caí en la cuenta de que la puerta del bajo no estaba abierta. Tampoco se oía la tele… Me temí lo peor, pero, por fortuna, estaba equivocada. Me sentí aliviada cuando supe que mi vecina se encontraba bien. Al parecer, los meses de miedo y de encierro le habían recordado que se había olvidado de algo muy importante: de vivir. Y, lamentablemente, aquel verano, el único en el que se había apelado al sentido común de la ciudadanía para acabar con un maldito virus, ella se había propuesto hacer lo contrario para recuperar el tiempo perdido… Salir como si no hubiera un mañana. Reunirse cada fin de semana en bares y lugares concurridos, sin mascarilla, con amigas y familiares de los que la desgana la habían separado. Antes de la pandemia parecía tener 80 años y ahora aparenta 65. Pero parecía haberse olvidado de lo más importante: que el mundo estaba inmerso en una pandemia y que quizás su despertar había llegado en el momento menos indicado.