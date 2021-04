El conmovedor adiós de Michael Douglas a su madrastra Anne, que ha fallecido a los 102 años

View this post on Instagram

Como contaba la pareja de actores fallecidos en su libro Kirk and Anne: Letters of Love, Laughter, and a Lifetime in Hollywood (2017), fue ella quien impulsó la carrera de él.

Anne Buydens nació en abril de 1919 en Hannover (Alemania), pero se mudó a Suiza siendo una adolescente para estudiar en un internado. Junto a su primer marido, Albert Buydens, con el que vivía en París, huyó de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Fue entonces cuando comenzó a trabajar en la industria cinematográfica gracias a su fluidez con los idiomas y llegó a ser jefa de protocolo del Festival de Cannes.