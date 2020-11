Michael J. Fox anuncia su retirada: "Mi memoria a corto plazo está destruida"

Michael J. Fox ya no volverá a participar en ningún proyecto interpretativo. El actor que dio vida a Marty McFly enRegreso al futuro ha dado la noticia en sus nuevas memorias No Time Like The Future: An Optimist Considers Mortality, en las que reflexiona sobre su vida con el Parkinson.

El intérprete, que fue diagnosticado de esta enfermedad degenerativa hace más de 30 años, ha decidido dejar el mundo del cine y la interpretación debido a los problemas de salud que sufre. “No mueres de Parkinson, pero mueres con él y, por lo general, cuanto más tiempo lo tienes, más difícil se vuelve llevar a cabo las funciones básicas”, ha señalado.

Para el actor, que dio vida a Alex de la serie Enredos de familia (1982-1989) y a Mike Flaherty en Spin City (1996-2000) ya no existe la posibilidad de recordar un largo guion. “Hay un tiempo para todo, y mi tiempo de trabajar 12 horas al día y memorizar siete páginas de guion han quedado en el pasado. Al menos por ahora entro en un segundo retiro. Esto podría cambiar, porque todo cambia, pero si esto es el final de mi carrera, que así sea”, ha señalado.

Con motivo de la publicación de su libro, Fox concedió una entrevista a People en la que reveló que uno de los problemas a los que se enfrenta en la actualidad es la memoria a corto plazo. “Mi memoria a corto plazo está destruida. Siempre tuve una gran facilidad para las frases y la memorización. Y tuve algunas situaciones extremas porque en el último par de trabajos que hice, interpreté papeles con muchas palabras y tuve problemas con ambos”, ha señalado.

A pesar de que el intérprete ya anunció su retirada en el año 2000 siguió en activo como actor de doblaje en cintas como Stuart Little o Atlantis: el imperio perdido, además de participar de forma esporádica en algunas series de televisión. El tiempo dirá si el mítico Marty McFly podrá volver a las pantallas, aunque sea de forma ocasional, o si se trata esta vez de una retirada definitiva.