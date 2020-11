Michael J. Fox recuerda el incómodo momento que vivió al conocer a Lady Di: "Fue una pesadilla"

Pero lo peor estaba por venir. Según ha detallado, cuando empezó la película notó una imperiosa necesidad de ir al baño. “Me quedé el resto de la película me quedo allí sentado como si me estuviera muriendo. No podía decirle nada. No podía alejarme de ella porque no puedo darle la espalda [siguiendo el protocolo de la casa real]. Así que fue una agonía”, ha recordado.

“Pudo haber sido la mejor noche de mi vida. Fue solo una pesadilla. Fue una pesadilla en la que flotaba en un montón de orina”, ha bromeado. En el lado positivo, Fox ha señalado que Diana disfrutó de la cinta. “Pareció reír un par de veces, no la abucheaba”, ha apuntado.