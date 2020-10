Microcirugía popular e inmunidad de rebaño en la segunda ola

AFP7 via Getty Images

AFP7 via Getty Images La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Creíamos haberlo visto todo en la gestión de la pandemia, sobre todo por parte de la Comunidad de Madrid, pero de nuevo nos hemos equivocado, parece que aún nos queda mucho y malo por ver. Lo que no esperábamos era vernos sorprendidos también por un nuevo quiebro de la dirección del Partido Popular en su largo camino de giro al centro.

El indisimulado clasismo y la apuesta consiguiente en la pandemia por la inmunidad de rebaño por parte de la Comunidad de Madrid siguen siendo motivo de sorpresa. También el viaje accidentado e inconcluso del Partido Popular hacia la moderación con estaciones intermedias como el anunciado recurso contra el estado de alarma ante el Consejo de Europa. Así, lo que empezó como un modo amable de facilitarle al empecinado Gobierno de Madrid una rectificación, mediante una reunión orientada al confinamiento coordinado con las comunidades autónoma (CCAA) limítrofes, ha sido convertido una vez más por la presidenta Ayuso en una oportunidad para hacer ostentación pública de su apuesta por la economía frente a la emergencia de salud pública en la segunda ola de la pandemia, pero también en un desplante a los presidentes anfitriones y en un nuevo motivo de desafío y discordia contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

La misma estrategia que ya siguió ante el intento fallido de armisticio del Gobierno central en la sala de banderas de la Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Primero con la aceptación aparente, luego vino el enredo y el lío, incluso en el seno de su propio Gobierno, y finalmente se produjo la ruptura ruidosa y el esperpento del discurso del

agravio. Todo ello destinado a aprovechar la fuerza del adversario para ante todo ocultar sus responsabilidades en una más que deficiente gestión sanitaria y en la apuesta inviable por la inmunidad de rebaño, junto a la sobreactuación permanente como única oposición institucional al Gobierno ‘socialcomunista’.

Por si no fuera suficiente con los bantustanes en que ha convertido a los barrios del sur de Madrid con su confinamiento selectivo, ahora se propone cierres perimetrales exprés, de tan solo algún fin de semana, y emplaza, de nuevo por carta, al presidente del Gobierno a modificar el estado de alarma que hace días ella misma descalificó, como si éste no constituyera ya en sí mismo una legislación a la carta con la que dar cobertura legal a las diversas medidas de confinamiento pactadas con las CCAA en el Consejo Interterritorial de

Salud y como si ella no tuviese acceso a su grupo parlamentario popular del Congreso para en su caso encauzar sus demandas como enmiendas.