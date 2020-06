MicroEnCasa, tres comedias confinadas de 15X15

Fiel a ese espíritu, ofrece un programa en streaming que ha llamado #MicroEnCasa . De nuevo se presentan piezas breves que suceden en habitaciones pequeñas. Esta semana ofrecieron tres comedias: Cocinaitor 3000 de Inma Garzía , SES, Servicio Estatal de Suicidios de Fernando López Acosta y Julián Salguero , y El covid me mata de Carmen Mayordomo e Iván Ugalde . Tal vez, no les suenen mucho, pero si se fijan los habrán visto como secundarios o actores de reparto de muchas series y películas y con roles más importantes en el teatro. Sobre todo, Carmen Mayordomo, que siempre es un reclamo para la crítica y el público especializados.

De nuevo tenemos a dos actores que se apropian de un texto, lo hacen suyo, y parece que lo que hacen no tiene misterio. Pero no es tan fácil. No es fácil tener presencia y moverse en ese espacio mínimo de forma orgánica. No es tan fácil hacer que funcione el conflicto de dos personajes que se mueven en registros distintos. No es tan fácil ser esa funcionaria tópica pero que Estefanía Rocamora hace, desde ese registro, reconociblemente atípica.

Por último, El covid me mata, también juega a la comedia. Título que parafrasea Madrid me mata, el famoso lema de los ochenta del siglo pasado que se convirtió en título de una revista y todo. Es ese espíritu de la movida el que alienta la obra. Sobre todo, en el personaje de Iván Ugalde, nen@, tan cercano al Fabio McNamara que se podía ver en las películas de Almodóvar de aquellos tiempos.

Esta obra sitúa a dos amigos en una video conferencia, en la que esta larga situación de confinamiento, nena le hace revelaciones a nen@. La primera cree estar viviendo un poltergeist. Y el segundo, que ante tal revelación no puede dejar de medicarse y tomar otras sustancias (otra característica del cine de la movida madrileña) acaba proponiéndole un exorcismo. Una obra que, quizás, necesite cierto ajuste sobre todo en su transición hacia el final. Pero que, de nuevo, tiene esa naturalidad que a pesar de lo absurdo de lo que se está viendo, al espectador no le extrañará, como si pudiera ser posible.

Tal vez la clave se encuentre ahí. En que estas comedias absurdas parecen posibles, que sus paródicos y teatrales personajes parezcan ciertos, de verdad, a ojos de la audiencia. Trabajos que seguramente no pasen a la posteridad, tampoco es de creer que lo pretendan. Pero que permiten a sus equipos artísticos, dentro de lo relativamente convencional, el juego y afinar el oficio, conocerlo aún más. Pues suelen ser los que escriben, dirigen, hacen la escenografía, elijen el vestuario e interpretan.

Encima lo hacen para regocijo del público que ya dio el espaldarazo a la propuesta física y, es de suponer, que lo harán a la propuesta virtual. Máxime cuando solo cuesta un euro cada función, valor de mercado que no es su valor real, ni de lejos, pero así de precaria es la normalidad vieja y nueva del teatro.