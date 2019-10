Microinfluencers y la loca carrera hacia la irrelevancia

Pero bueno, los briefs de cliente sin un problema a resolver son tema para otro día. Lo que venía a contar hoy es que, en el último punto del brief del concurso, el cliente pedía específicamente una propuesta de influencers para su marca. Si tiramos el paralelo con la medicina, es como si un paciente llega al médico y le dice que no se encuentra particularmente mal pero que quiere un tratamiento con cirugía láser.

Con los influencers parece que la teoría aceptada es que cantidad y calidad son incompatibles: cuanto menos followers, mejor. Cuanto menor es la audiencia, mayor es la tasa de interacción con el influencer.

Los influencers son personas que actúan como medios. Y el problema de valorar medios digitales por su capacidad de generar reacciones entre la audiencia (el mencionado engagement rate) es que se ignora la impresión que genera cada post de un influencer. Es decir, el hecho de que la gente no reaccione (like, comentario, compartir) no quiere decir que no haya recibido el impacto de la marca.

Igual que resulta útil pensar en el display como publicidad exterior online, sería una buena idea empezar a entender los influencers de la misma manera. ¿Cuántos clics recibe un brand day en la home del diario El Mundo? Muy pocos. ¿Cuánta gente recibe el impacto de la marca? Muchos millones de personas.

En la loca carrera por recuperar credibilidad, las marcas corren el riesgo de caer en la irrelevancia. Las marcas son -conviene no olvidarlo- significados compartidos por las personas. La paradoja al multiplicar los canales por los que comunica tu marca es que se divide la probabilidad de que las personas compartan un mismo entendimiento de lo que la marca significa. Es decir, si me gasto cinco mil euros en un Rolex pero tú no sabes que Rolex es una marca de lujo, yo tengo un aparato en la muñeca que da la hora igual que un reloj de plástico.

El problema real con los influencers es que la reflexión sigue partiendo de que las marcas son tan hábiles que logran persuadir a la gente de comprar sus productos sin que ni siquiera sean conscientes. Es más probable que compres si en lugar de venderte el producto en un anuncio, te habla de él esta persona a la que ya sigues en redes. Esta lógica asume que la gente es naïf, crédula o sencillamente tonta.