Miedo, economía y política: la UE en busca de vacuna

La Gran Recesión que arrancó en 2009 describe ahora, con crudeza y elocuencia, los graves errores de gestión del Ecofin y la Comisión Barroso 2009/2014 que abrieron cauce a la peor crisis que hasta entonces haya padecido hasta entonces la integración europea. El paisaje de batalla no nos describió “Unidos en la diversidad”, como reza el lema de la UE, sino más bien “desunidos frente a la adversidad”: ¿Norte contra sur? ¿Este contra oeste? ¿Estados acreedores contra estados endeudados? ¿Protestantes/calvinistas de la Liga Hanseática de la Europa del norte, supuestamente virtuosos, como la hormiga de la fábula, contra los alegadamente desmañados/corruptos católicos y ortodoxos de la Europa del Sur, como la cigarra del cuento? Todo eso, y más, resultó en una contraposición de ganadores y perdedores de la crisis, de la que todavía nos dolemos.

Increíblemente, de aquellos polvos estos lodos: ante la virulencia de la pandemia, la pregunta recurrente es: “¿Pero... y dónde está Europa? ¿Qué hace? ¿Y si no es ahora, entonces cuándo?”.

Y decepciona, y enfada, sobremanera, asistir a un nuevo episodio de bloqueo, frustración e insolidaridad, impuesto por una minoría liderada -hay que decirlo- por Países Bajos y Alemania. Una insolidaridad minada por su miopía (¡es toda la UE la que está en juego!). Debe ser denunciada y combatida frontalmente la ausencia de compasión rayana en el sadismo de esa Liga Hanseática, que es uno de esos palabros que en la jerga de la UE describe a algunos Gobiernos de EEMM del norte cada vez más despectivos con la cohesión y las ayudas a la agricultura (despachadas como “viejas políticas”), e intransigentes con la propuesta de mutualización de deuda y préstamos no condicionales que se requiere para sufragar los gastos de reparación de los daños causados por el coronavirus.

Porque esto, y no menos, es lo que exige la actual magnitud de la emergencia: ¡eurobonos, no condicionados! Sin exigir a cambio “reformas estructurales” que adelgacen estructuras de bienestar y protección en el altar de una austeridad desigualitaria y antisocial.

La batalla no está perdida. Está siendo librada. Y debe ser reconocido y celebrado el coraje con que los jefes de Gobierno de España (Pedro Sánchez), Portugal (Antonio Costa), Italia (Giuseppe Conte), que se han plantado y hecho frente a la insolidaridad de Alemania y Países Bajos en el último Consejo, negándose a transigir ningún “Acuerdo de mínimos” inaceptable. Aprendiendo las durísimas lecciones de quienes resultaron minorizados por las mayorías conservadoras que impusieron su cruel estrategia de austeridad recesiva durante la Gran Recesión, se ha abierto un período de 15 días en que la Comisión tiene ahora una oportunidad de ejercer su rol de guardiana de los Tratados, mediadora suprapartes sobre los EEMM, y aportar liderazgo mediante alguna propuesta innovadora que sortee las dificultades jurídicas (los límites de los Tratados o la configuración restrictiva del MEDE): cooperación reforzada, iniciativas legislativas, whatever it takes! A way forward! Una salida hacia delante que relance la credibilidad de la respuesta de la UE ante la ciudadanía que la espera y la merece.