Europa Press News via Getty Images El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el palacio de La Moncloa.

En tiempos de ZP los intelectuales de izquierda no orgánicos criticaban algunas de sus acciones de Gobierno desde medios propios de aquella izquierda sensata. El problema de ZP fue arrugarse ante Bruselas en la anterior crisis. Italia no lo hizo por completo a causa de su potencial económico. ZP pudo haber seguido su ejemplo. Pese a la que estaba cayendo fuimos y somos uno de los grandes países de Europa: representamos el 10,5% del PIB total de la eurozona. ZP no se supo medir ni tensar la cuerda con Bruselas sin romperla. Después de aquello interviene el factor humano. De ahí, de su antigua sumisión, se deduce que haya tomado el camino contrario, el de la radicalidad. Un clásico. Que yo recuerde los artículos de crítica por parte de los intelectuales de izquierdas se los tomaba a bien y no mentaba nada al respecto, lo que señalaba su intachable conducta democrática en la presidencia. Pero ahora ZP es de otro corte y la democracia con mayúsculas brilla en España por su ausencia. Al asomarse a los medios tradicionales de la izquierda nada tradicional por desgracia, en las editoriales se observan avisos a la dudosa gobernabilidad sobre asuntos de calado. Luego toca repasar, amén de las informaciones, las opiniones de los y las articulistas. Muchos de ellos y ellas son escritores de reconocido prestigio en cualquiera de sus disciplinas, teatro, ensayo, filosofía, etc. Intelectuales que antes de Sánchez mostraban el músculo del pensamiento critico, lo que define por antonomasia a un intelectual. También a los novelistas. A Norman Mailer le preguntaron si se consideraba un intelectual. Respondió con cuajo que sí porque creaba intelectos (personajes). Cierto, los novelistas estudiamos unos tochos intragables pero necesarios para escribir nuestras ficciones y crear a nuestros personajes. No mentaré nombres por no agredir a colegas de profesión, aunque se lo merezcan, en especial uno que escribió el gran libro sobre la crisis posterior a lo que fue sólido, cuando luego, y más ahora, la realidad se ha tornado gelatinosa. En el saco introduzco a artistas de cualquier genero: cantantes, pintores, cineastas, actores y demás faunas afines a mi profesión. Al cabo las gentes de la cultura, de una manera u otra, cobran del Estado. Los Ayuntamientos subvencionan los conciertos; un pintor acrecienta su prestigio y precios colgando sus cuadros en un museo público; y un escritor lo mismo con un premio estatal. Pero es que además callan aquellos escritores que ganan un pastizal con los derechos de autor y se achantan porque digan lo que digan en los medios anhelan con uñas y dientes otro reconocimiento de las autoridades. Sabemos cómo se las gastan Sánchez y sus adláteres. Me carteo con un amigo director de cine que al principio de la covid criticó la gestión del presidente abiertamente. Esperaba una subvención merecida. La primera que le han negado en su trayectoria. Nadie ha llegado a tanto. Los cineastas que insultaron a Aznar cuando nos metió en la guerra —ni tanto ni tan calvo ni mandó tropas a morir— tardaron en recibir las subvenciones a posteriori, pero se las entregaron.

Me repatea que llamen a Aznar facha cuando el extremista es Sánchez. Aclaro que en la derechona hay intelectuales de altura, algunos amigos míos, por cierto. Aunque nunca he votado ni votaré al PP. Encima, a Aznar le tengo aprecio personal pues lo he conocido y charlado con él y con su cabeza amueblada. Los señoritos de la izquierda avinagrada son incapaces de aceptar que un progresista tenga conocidos y amigos en la derecha. Lo anterior es anti cívico y apurando antidemocrático. Pobre de aquel que se pronuncie con sus amistades. Una de mis mejores amigas, con neuronas y maneras, milita en Vox, partido que aborrezco y que espero se marche al infierno. Lo natural es distinguir amistad de política. Sánchez está en lo contrario, en la polarización. O uno se polariza hacia su mandato o le mete miedo quitándole el puchero o intentándolo. Pues que se joda sin perdón. A mí no me calla ni el tato.

El miedo a no llegar a fin de mes es propio de los autores que no somos súper ventas