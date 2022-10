Miembros del sector conservador de los jueces se ausentan del desfile al sentirse despreciados

Europa Press News via Getty Images

Miembros del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no han acudido al desfile de este 12 de octubre porque aseguran sentirse “despreciados por el Gobierno”. Según dicen, siempre llegan a la par la invitación al desfile y a la posterior recepción en Palacio Real, la que ofrecen los reyes, y en esta ocasión, sólo les llegó la del segundo de los eventos.

Tras este supuesto lapsus, llamaron al Ministerio de Defensa y allí se les dijo que “dependía de Presidencia y que por primera vez no estaban invitados”, según las fuentes citadas por RTVE durante la retransmisión del desfile del Día de la Fiesta Nacional.

Más tarde, la Agencia EFE con fuentes del Consejo General del Poder Judicial, que los miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, el Presidente de la Audiencia Nacional y los presidentes de los diferentes Tribunales Superiores de Justicia no han recibido a tiempo invitaciones para el desfile, tampoco. Ha ocurrido lo mismo, sí se ha recibido la de Casa Real, no la de Defensa, hasta el lunes mismo.

El poder judicial se encuentra con un vacío de poder importante, tras la marcha, el lunes, del presidente del CGPJ y el Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, que ha estado cuatro años al frente de un cargo caducado para el que no ha habido acuerdo entre los principales partidos de España, PSOE y PP. El propio Lesmes no ha acudido al desfile por darse por desligado del cargo, aunque su marcha no se ha publicado hasta hoy en el BOE.