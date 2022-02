Mientras los andaluces hacen colas en los centros de salud, Moreno Bonilla se va de mitin a Castilla y León

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Moreno, junto a Fernández Mañueco, el presidente de Castilla y León, en un acto de esta campaña

Faltan miles de sanitarios en nuestra autonomía, recientemente los sindicatos del sector hablaban de que se necesitaban 15.000, aunque eso fue antes de que Moreno Bonilla echara a la calle a otros 8.000 sanitarios más . Unos sanitarios que están extenuados porque muchas bajas no se cubren. Además faltan infraestructuras sanitarias; de hecho en 2021 solo se ha invertido el 15% de lo consignado en los presupuestos en esta materia.

Son miles y miles los pacientes que tardan demasiados meses en ser atendidos por falta de especialistas. Esto provoca que muchas enfermedades no se estén detectando o, lo que es peor, que se detecten demasiado tarde y esto supone un riesgo importante para la salud de muchos andaluces y andaluzas e incluso para su vida a medio plazo.

Y no es un problema de dinero, que lo hay. El Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado a nuestra tierra 3.000 millones, fundamentalmente para sanidad. ¿Dónde está ese dinero? Además, el propio Moreno Bonilla aseguraba hace pocos días de que tenía un superávit de más de 2.000 millones de euros. ¿Y por qué no gasta este dinero en sanidad? Incluso conocimos hace poco que el presidente andaluz ha duplicado las campañas publicitarias en Facebook. ¿Y no sería mejor destinar el dinero a mejorar la sanidad para los andaluces?

El Secretario General del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha ofrecido a Moreno Bonilla un pacto por la sanidad, le ha planteado destinar 400 millones de euros para mejorar la Atención Primaria, pero Moreno Bonilla mira para otro lado.