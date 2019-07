Migrañas: cómo detectarlas

PhotoAlto/Frederic Cirou via Getty Images

Se calcula que el 15% de la población sufre migrañas. En particular las mujeres. En muchos casos, pueden ser paralizantes. No son como las cefaleas (dolores temporales) y pueden durar hasta tres días. Aprende más sobre cómo detectarlas y qué causas las pueden agravar:

El cerebro no duele cuando duele la cabeza

La materia gris no duele puesto que carece de los receptores o «sensores» (denominados nociceptores) que detectan la sensación dolorosa. En cambio, participa en la gestión del dolor. Aunque el dolor en general sea una sensación muy desagradable, es un gran aliado de la salud. ¿Os imagináis cómo sería nuestra vida si no sintiéramos señales “de alarma” cuando algo no va bien? El dolor juega un papel esencial para mantener el cuerpo saludable.

Las causas más comunes del dolor en la cabeza son:

- Por cambios en la forma o tamaño de las arterias y venas intracraneales (se pueden dilatar, contraer, distender).

- Por cambios en la presión intracraneal.

- Por inflamación de los nervios craneales.

- Por inflamación o tensión en las vértebras cervicales (en el inicio del cuello).

- Por irritación en las meninges (tejido que recubre el cerebro).

- Por inflamación o contractura de la musculatura del cráneo y del cuello.

Duelen fundamentalmente los vasos sanguíneos, los músculos, las vértebras o la tensión en el cráneo, no las neuronas u otras células del cerebro. Por ello, no es de extrañar que las personas con hipertensión se quejen a menudo de dolores de cabeza.

Migrañas: algunas características

Las migrañas suele aparecer en muchos casos desde la adolescencia. Hay factores genéticos (herencia de los padres) o ambientales (el contexto que genera factores desencadenantes). En las mujeres, las migrañas son 3 veces más frecuentes que en los hombres. Así que, de haberlas heredado, es más probable que la herencia venga de mamá.

Las migrañas pueden tener varias causas. Se han asociado tradicionalmente a inflamación local de vasos sanguíneos que produce una dilatación anormal, induciendo la sensación de dolor. Otras causas se asocian a la propia actividad de las neuronas. Sin embargo, las causas exactas todavía no se conocen con exactitud.