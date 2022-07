Miguel Ángel Blanco y la memoria

Por eso estos días me parece desgarrador el dato que se vincula al 25 aniversario de Miguel Ángel Blanco: el 60% de nuestros jóvenes no sabe ni quién fue ni qué implicó su asesinato . Entiendo que detrás de ese porcentaje todavía colean las consecuencias de aquellas frases que muchos conocimos de primera mano después de un asesinato por parte de ETA -aquel ‘algo habrán hecho’ para referirse a los asesinados-, que ha provocado que durante décadas se mire a otro lado cuando se trata de afrontar y superar cómo los terroristas mancharon con sangre la historia.

Este país vivió años de terror, de pánico. La gente vivía con miedo. La gente huía de sus hogares, dejando atrás todo, por miedo a ser asesinados por no compartir los objetivos de ETA, por no claudicar a sus chantajes. Y eso nuestros jóvenes tienen que conocerlo. Tienen que grabarlo en sus memorias para valorar la libertad, la paz de la que disfrutan en la actualidad. Porque ellos, nosotros, podemos vivir sin el miedo de entonces gracias a titánicos esfuerzos de quienes defendieron la democracia con su vida y de quienes defendieron y defienden la democracia con la palabra, con la política.

AFP Contributor via Getty Images

Un último reclamo en una fecha como la de hoy: las víctimas de ETA no pertenecen a ningún partido político. Ni las víctimas ni sus familiares. Es agotador y frustrante ver cómo determinados partidos hacen suyos a nuestros asesinados en aras de sus viles objetivos políticos. Eso no ayuda a la memoria. Eso mina la memoria y desvía del objetivo vital de honrar a nuestros muertos y contribuir a que no sea más que eso, historia de España.