Miguel Ángel Reinoso, el joven que calculó el día exacto de llegada al 70% de inmunizados

No solo sigue los datos a nivel nacional, sino que está atento a lo que ocurre en el resto de países. Reinoso explica que podemos extrapolar los datos a los de Reino Unido, donde ya cuentan con muchos vacunados y el número de fallecidos ha bajado un 97%. También pone de ejemplo Israel, donde “incluso han encadenado dos días sin fallecidos. Este país está en un 70% de vacunados porque no puede subir más, ya que creo que el 25% de la población es menor de 16 años”.

Volviendo a la situación española, el vallisoletano explica que el 95% de los fallecidos por COVID-19 en España son mayores de 60 años, las dos terceras partes de los hospitalizados en UCI superan también esta edad y añade que ya llevamos un porcentaje importante de este grupo de edad con al menos una dosis. Pero precisa que “esto no significa que cuando vacunemos a las personas de este rango de edad ya se termina todo, porque hay gente que cuando me lee se piensa que digo eso, pero no”.

En marzo empezó todo, no solo la pandemia

Un año después este joven continúa compartiendo diariamente los datos y lo que empezó como un hobbie a las matemáticas, que le han gustado desde siempre aunque no se dedica a nada relacionado con esta materia, se ha convertido en un trabajo.

A finales de marzo, cuando Pedro Sánchez anunció que iba a prorrogar el estado de alarma, Reinoso se dio cuenta que la situación no iba a ser cuestión de un par de días. Comenzó a hacer cálculos y desarrolló una fórmula matemática para seguir la evolución en Italia y en China y descubrió que España iba a seguir “un poco esos pasos”.

Tras comentar los datos con un amigo suyo, decidió informatizar las cifras españolas y las publicó en Twitter contestando a la cuenta del Ministerio de Sanidad. “En ese momento yo tenía 200 seguidores y pasé a tener casi mil en un día”. A pesar de que nunca hizo esta labor con el objetivo de ganar dinero, un día una persona le envió un bizum y le recomendaron que se abriera una cuenta de PayPal. A partir de ese momento, esta actividad se ha convertido en su única fuente de ingresos, “es una locura”, explica.

Los datos no tienen nada que ver con su profesión, maestro, pero le han servido a la hora de transmitir la información. Muchos usuarios le han reconocido a este joven que da las cifras de una forma muy clara, algo que él considera que es debido a su carrera. “Yo he estudiado magisterio de primaria y, claro, lo doy prácticamente como si fuera para niños pequeños, para que todos me entiendan”, afirma.

El gurú de los datos

Su cuenta de Twitter tiene más de 70.000 seguidores que cada día están pendientes de lo que comparte, ha conseguido hacerse un hueco en esta red social y son muchos los personajes públicos que le siguen, como los políticos Edmundo Bal, Mónica García o Pablo Echenique; los periodistas Carlos Franganillo o Javier Ruiz; e incluso la Vecina Rubia acude a informarse en esta cuenta.

Él asegura que no es ningún experto, pero cada vez son más los que deciden seguir la información pandémica con este joven. Aunque no solo están atentos las cifras que publica, algunos incluso le preguntan por la situación en fechas exactas y las restricciones que pueden existir en un momento determinado. “Una persona me escribió preocupado por la fecha para su boda. Lógicamente no respondo porque cómo lo voy a saber”, relata.

La segunda fecha

Una semana después volvemos a hablar con él para que nos actualice la fecha. Durante la última semana han llegado a España más de 4 millones dosis contra la COVID-19. Además, el viernes se batió un nuevo récord de sueros administrados en 24 horas: 504.823 vacunas.

Miguel Ángel Reinoso ha vuelto a realizar los cálculos para determinar el número de días que faltan para alcanzar el 70% de población con al menos una dosis y explica que el número de días se ha incrementado, pasando de 82, con el primer cálculo, a 117.

El motivo de este aumento, según cuenta, es que antes se estaban poniendo muchas primeras dosis y ahora se han administrado más de la segunda pauta, aunque asegura que con la cantidad de sueros que van a llegar, los que se van a aprobar, la fecha volverá a aproximarse y es muy probable que lleguemos a “70% de población con al menos una dosis en julio”.

Este vallisoletano se muestra muy positivo gracias al ritmo de inoculación del mes de abril, que ha supuesto un fuerte acelerón para la campaña de vacunación. Y es que el número de sueros administrados durante estos 30 días, 8.329.435, es superior el total de dosis administradas entre diciembre y marzo, 8.035.160.