Así trabajan Miguel Ángel Reinoso y @ngbpadel2, los dos 'gurús' de los datos del coronavirus en Twitter

Reinoso sí que ha tenido algún problema más con gente que le recriminó alguna foto que subía con amigos. “Me decían que me saltaba las normas, cuando, además de ser mi burbuja, estábamos cumpliéndolas en todo momento. Me llegaron a defender algunos de mis seguidores”, responde. Además, añade que en septiembre cuando empezaron a subir los casos le llamaron alarmista. “Simplemente doy las datos como son”, se defiende él.

García incluso tiene memorizado el mensaje que le envió un seguidor vinculado a la gestión de la hostelería. Estas fueron sus palabras: “Tal vez no lo sepa, pero cientos de restaurantes utilizan sus publicaciones en sus previsiones. Estamos muy agradecidos”. “Por cada crítica no constructiva recibo decenas de agradecimientos. Algunos muy bonitos”, señala.

García directamente ha rechazado algunas aportaciones que le han querido hacer durante este tiempo: “Creo que los pagos voluntarios se están normalizando en redes y no me parece mal, es un síntoma de madurez de la sociedad respecto a los servicios que se ofrecen en internet. En mi caso estoy compartiendo un trabajo que realizaría igualmente para verlo yo mismo y compartirlo con familiares y amigos, por eso no lo veo oportuno”.

Ninguno de los dos cobra por este trabajo, aunque el castellano y leonés sí que recibe algún ingreso puntual por Bizum o Paypal (lo tiene abierto en su perfil). “De vez en cuando me llega para una cena”, bromea. “Se puede hacer una cuenta en Patreon o plataformas en las que das más contenido y recibes unos ingresos, pero no tengo tiempo y no es mi intención”, añade Reinoso.

(Primer hilo de Miguel Ángel Reinoso dando los datos el pasado 4 de abril)

A pesar de esas puntuales faltas de respeto, el cariño lo empezaron a notar desde el principio. Poco a poco se iba creando una comunidad alrededor de sus cuentas. Ese incremento de interacciones les llevó rápidamente a pensar que no iba a ser cosa de un día ni de dos y que, si no lo dejaban, iban a cumplir esa labor durante toda la pandemia. “Siempre fui muy realista en que estamos inmersos en una carrera de fondo”, asegura García.

Durante estos ocho meses, han pasado por momentos buenos y malos, pero se han mantenido firmes en su labor. Y eso que, por ejemplo, Reinoso tuvo que dejar de publicar los datos recientemente durante unos días para liberar la cabeza. Sus familiares y amigos le han llegado a decir que lo dejara.

“A mí me gusta. Además, me gustan las matemáticas y como futuro profesor de primaria me gusta enseñarlas y demostrar que son útiles y no son esa asignatura que nadie quiere”, se defiende él.

A García de momento no le ha pasado factura. “He sido constante y creo que he cumplido siempre. Afortunadamente el horario de publicación favorece poder compaginarlo con mi trabajo. Si algún día por circunstancias laborales o personales tengo que hacerlo más tarde, intento avisar que lo subiré por la noche”, asegura el andaluz, que agradece entre comillas que Sanidad no actualice los datos los fines de semana porque así puede desconectar. También reconoce que al no tener grandes obligaciones familiares puede sacar más ratos libres para el resto de sus aficiones.

“Salvar la Navidad sería un error”

Es la frase del momento. ¿Hay que salvar la Navidad sí o no? Tanto García como Reinoso tienen claro que es un peligro. “El virus no entiende de navidades, así que hay que ver cuando lleguemos ahí como está la situación”, indica el primero, mientras el segundo asegura con rotundidad que sería “un error”.

Los dos, que rehúyen de debates políticos en todo momento y que solo dan los datos tal y como son, subrayan que plataformas como Skype o Zoom deberían jugar un importante papel para evitar al máximo las grandes reuniones presenciales.

“En algunos casos entiendo que es complicado que no se reúnan familias, cuando hay personas que necesitan mucho la cercanía por su edad o salud. Imagino que las recomendaciones oficiales irán por esa vía mixta”, define García, que tiene claro que en su casa este año serán “diferentes”.