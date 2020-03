La aparición de Revilla en 'Espejo Público' que ha levantado sospechas: "Tiene muy mala cara"

🔴@RevillaMiguelA: "Llevo en el coche y en el despacho un desinfectante de alcohol, pero no me he privado de dar 200 besos y saludar a más de 1000 personas, no hay que entrar en pánico"#ESP9Marzo



▶ https://t.co/Ahwoln6S4mpic.twitter.com/sD4ykU36pd