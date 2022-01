Miguel Ángel Revilla define a Pedro Sánchez del modo menos imaginable en 'El Hormiguero'

Que Miguel Ángel Revilla vuelva a El Hormiguero (Antena 3) ya no es noticia. Invitado de récord, con hasta 26 participaciones, como ha recordado él mismo, el presidente de Cantabria siempre da juego.

Este jueves ha hecho collera con otro político de peculiar personalidad, el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Ambos han sido los protagonistas del programa de Pablo Motos que hoy ha hablado algo menos de lo habitual. Lo esperado por muchos, viendo sus invitados...

Al principio, Motos ha querido jugar con la tendencia de Revilla de hablar sobre las celebradas anchoas cántabras. Al hilo de este rico manjar ha salido la pregunta de qué político es el que más ha comido en alguna visita a la región.

Otro igual tira de diplomacia. Revilla, no. Y ha entrado de lleno apuntando muy alto: “Pedro Sánchez... Tiene un saque importante y posiblemente sea el político que más se ha hinchado aquí”.

¿Que qué comió? El presidente de Cantabria lo recuerda con precisión: “Tomate de primero, anchoas... naturalmente, ensaladilla rusa, después se comió unas alubias y un entrecot. Y de postre un queso”, ha enumerado en una dieta completa.

Aún le quedaba una pulla más. Revilla, que ha presumido de invitar a gente a su tierra, ha revelado que Sánchez “no me invitó nunca. Sí me invitó a Madrid pero no pagó”, ha cerrado entre risas. Ahí ha aparecido Abel Caballero, alcalde socialista para echar un capote al presidente del Gobierno: “A mí me ha invitado varias veces, naturalmente”.