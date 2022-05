Miguel Ángel Revilla muestra de forma gráfica por qué es complicado espiarle el móvil

Ha comentado el presidente cántabro que a sus 80 años ya no le entran más cosas en la cabeza y que por eso no ha querido tener un smartphone: “Si me pongo una semana igual me entreno igual un aparato de esos que veo manejar a los que me rodean pues lo llego a entender pero para qué si yo lo que quiero es si me llaman lo cojo y si tengo que llamar a alguien llamó yo y ya está. Aquí no hay internet, no hay Whatsapp, no hay nada de esto y ya está. Para qué quiero más”.