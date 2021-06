Miguel Ángel Silvestre bailando bachata es lo más calentito que vas a ver hoy

View this post on Instagram

El actor alicantino está tomado clases de bachata, uno de los ritmos caribeños más sensuales. Y, a juzgar por las imágenes, parece que no se le da nada mal.

Por supuesto, el video ha hecho reaccionar de inmediato a sus seguidores que no han dudado en destacar la alta temperatura del baile.

“Cómo te gusta un buen meneo”, ha bromeado el modelo Jon Kortajarena. “Ricoooo”, comentaba la cantante La Mala Rodríguez. Y “Oyeeee oyeeeee”, advertía la artista Miranda Makaroff.

Pero, sin duda, el comentario que más revuelo ha generado ha sido el de la influencer La Vecina Rubia. “Ahí hay más roce que el que te hacen las primeras sandalias del verano. Me encanta lo bonitos que se os ve, ya quisiera yo saber bailar como ella. ¿A la vuelta me enseñas?”, escribía. A lo que el propio Silvestre contestaba: “Yo te enseño... nuestro café no se enfría... cuando estés lista ... me tienes”.