El Miguel Bosé más negacionista: contra el Foro de Davos y las vacunas pero sin ciencia

Para llevar la conversación hacia el virus, Évole le puso la canción El negacionista, de Los Plantetas, que Bosé tachó de “graciosísima”. No todo fueron risas; más adelante hubo momentos más tensos en los que, exaltado, exclamó cosas como ”¡Qué respeto tengo que tener yo a esta mierda!”, ”¿Dónde está el virus?” o ”¿Qué le pasa a este virus que es diferente? ¿Quién se puede creer semejante estupidez. A mí que no me traten de idiota”. No hay que olvidar que el virus ya se ha cobrado más de tres millones de muertes en todo el mundo.