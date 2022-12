Miguel Bosé habla así de un expolítico: dice que si hay alguien "de izquierdas de verdad" es él

Victor Chavez via Getty Images

Todo ha empezado cuando el cantante se ha pronunciado sobre las palabras de Joaquín Sabina sobre ser de izquierdas. El mítico cantante dijo en una entrevista que “era de izquierdas” pero que ahora no lo es tanto porque tiene ojos y oídos .

Sobre la izquierda actual ha dicho Miguel Bosé que son “unos caciques" y "unos totalitarios”: “No me extraña que Sabina no se identifique con la izquierda de ahora, porque son unos caciques, unos totalitarios. Se levantan cada mañana y a ver qué barbaridad, qué atrocidad pueden inventar para justificar su progresía. Y no son progres, para nada. Son unos retrógrados”.