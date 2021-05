Hacienda multa a Miguel Bosé por tratar de desgravarse jamones como gastos

Carlos Alvarez via Getty Images

Carlos Alvarez via Getty Images Miguel Bosé durante la 'Gala Sida' en julio de 2017 en la Casa de Correos de Madrid.

Miguel Bosé no solo protagoniza polémicas negacionistas, también tiene sus idas y venidas con Hacienda. Tal y como informa El País este miércoles, la Agencia Tributaria reclama al cantante de Don Diablo 55.350 euros y unos 23.536 euros de multas “por deducirse indebidamente gastos de sus empresas, que en realidad eran de índole personal” en el segundo trimestre de 2010 y el cuarto de 2011.

Entre estos gastos, deducidos a través de la empresa Costaguana dedicada a la gestión de su gira, se encuentran “la compra de jamones y embutidos”, tratamientos de fisioterapia, su entrenador personal, servicio doméstico o las cuotas de renting de su coche, “un Audi de alta cilindrada”. También se incluyen reparaciones en el jardín de su casa, servicios de seguridad de un inmueble en Pozuelo de Alarcón (Madrid). o las reparaciones de otros dos vehículos de su propiedad.

“Esos gastos no corresponden a la actividad desarrollada por Costaguana, sino que son gastos de índole personal o particular de Miguel Bosé y/o liberalidades y en ningún momento pueden considerarse deducibles en el IVA por no estar directamente afectadas a la realización de una actividad empresarial o profesional”, señala la Agencia Tributaria, que recibe el aval de los jueces.

“El examen de las facturas controvertidas permite constatar que es correcta la negativa de la administración a la deducción del IVA”, apuntan los magistrados en la sentencia a la que ha tenido acceso El País.

El artista recurrió la resolución judicial alegando que no se le había notificado correctamente y que “no se pueden deducir con exactitud cuáles son las cuotas soportadas que han sido consideradas como no deducibles”. Sin embargo, en el escrito del pasado 4 de marzo, el recurso ha sido desestimado.

Pero en esta sentencia se ve que el artista no solo tiene problemas con estos gastos, también se ha destapado un entramado de empresas a su nombre, al que los jueces en el texto llaman D. Herminio.

“Se descubre por la inspección un entramado de empresas, ya que el socio y administrador único de la entidad actora, D. Herminio participaba en una serie de sociedades como la propia entidad actora y Tarisa BV, radicada en Holanda”, señala. Además investigan entradas y salidas de capital desde Luxemburgo a EEUU y recuerdan que la mencionada Costaguana participa en un 90% de la empresa María Mulata, también encargada de las giras de Bosé.