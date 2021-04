Los misteriosos mensajes con los que Miguel Bosé ha 'resucitado'

NurPhoto via NurPhoto via Getty Images

C omo si fuera Jesucristo y bromeando con el día del calendario que ha elegido para su vuelta, Miguel Bosé ha vuelto a las redes sociales este fin de semana después de un año como protagonista de innumerables polémicas negacionistas.

“Creo que no hay mejor día para celebrar la vuelta, celebrar la vida, celebrar al Universo y dar gracias por todo lo que durante esta ausencia nos ha ido llenando el corazón, pero sobre todo celebrar la verdad”, escribió en sus primeras instantáneas.

Este domingo no hay programa. Pero el que viene... Miguel y Bosé. Domingo 11 abril (21:25h), en @LaSextatv . pic.twitter.com/8yISAOtWG1

El protagonista polémico del año

A través de un comunicado, Bosé recalcó que su ausencia se debía a “la censura y control de información” que estas ejercen. ”[Bosé] No considera que en la actualidad dichas redes sean plurales y objetivas. No permiten la libre expresión y sujetan a los usuarios a sus criterios e intereses empresariales y políticos. Ejercen la censura y el control de la información y los contenidos. No encuentra equilibradas las prestaciones que ofrecen a los usuarios y las obligaciones a que les someten”, señalaba el escrito.