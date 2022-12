Miguel Bosé no se corta y habla así del Gobierno y de la izquierda

Entonces ha sido preguntado por si se refiere al Gobierno de España. “Hablo de este y de todos. Estoy muy desencantado con la izquierda, pero mucho, mucho. Y te habla alguien que, desde los 20 años, ha hecho campañas activas con el PSOE toda su vida. He estado en todas. Hasta la segunda legislatura de Zapatero estuve en todas las campañas de la izquierda y del PSOE, pero mi izquierda no existe ya”, ha confesado.

“Llevo casi nueve años fuera de España y me salí de las esferas políticas cuando, con la segunda legislatura de Zapatero, empecé a ver que eso ya no tenía ese esplendor y ese rigor de la izquierda en la que habíamos arrancado todos: Felipe González, la Internacional, la socialdemocracia, el modelo nórdico por el que todos habíamos apostado. Eso empezó a diluirse muchísimo y me fui. Y al poco tiempo de salir de la izquierda, me salí del sistema”, ha descrito.