Miguel Bosé queda en evidencia con su reacción cuando Évole le propone llamar a un científico

Pese a asegurar que está muy informado sobre todo lo relacionado con el coronavirus, Miguel Bosé se ha negado en Lo De Évole a hablar con un científico sobre el asunto.

Durante la entrevista en el programa de La Sexta, Jordi Évole ha argumentado que, como el cantante había dado todas las opiniones que ha querido, lo lógico sería hablar con un experto.

En ese momento, el periodista ha sacado un ordenador para iniciar la videollamada, lo que ha provocado el nerviosismo total de Bosé, que ha intentado quitarle el aparato al presentador.

“No, vamos a ver, hemos dicho que no íbamos a hacer nada científico. Jordi, esto es feo lo que estas haciendo”, ha asegurado el cantante. “Si porque yo no soy un profesional. Yo hablo con ciudadanía, no puedo hablar con ningún científico porque no tengo los conocimientos suficientes”, ha explicado Bosé, que ha subrayado que él si podría hablar, por ejemplo, de toros o de música.

El programa ha explicado después que el científico con el que iban a hablar era el epidemiólogo Quique Bassat.