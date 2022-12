Miguel Bosé se hace eco de lo que dijo Joaquín Sabina de la izquierda y va mucho más allá

“Era de izquierdas, pero ahora no lo soy tanto porque tengo ojos y oídos. Luego que las revoluciones del siglo XX fracasaron todas, el comunismo ha sido un desastre y la deriva de la izquierda latinoamericana me duele enormemente, y las del siglo XXI que avanzan son el feminismo y la lucha LGTBI”, afirmó el mítico cantante en una entrevista de promoción del documental sobre su vida llamado Sintiéndolo mucho que ha dirigido Fernando León de Aranoa .

En el citado medio, Miguel Bosé, que ha sacado un libro llamado Historia secreta de mis mejores canciones (Ed. Espasa), ha dicho sobre las palabras de Sabina que no puede estar más de acuerdo.

Ha comentado que lo dice “con conocimiento de causa” porque ha vivido “paso a paso” la “evolución de la izquierda española”. “No me extraña que Sabina no se identifique con la izquierda de ahora, porque son unos caciques, unos totalitarios. Se levantan cada mañana y a ver qué barbaridad, qué atrocidad pueden inventar para justificar su progresía. Y no son progres, para nada. Son unos retrógrados”, ha dicho.