Miguel Herrán comparte su faceta más personal y sus compañeros de 'La casa de papel' se vuelcan con él

A falta de pocos días para que Netflix estrene la tercera temporada de La Casa de Papel (19 de julio), Miguel Herrán, uno de sus protagonistas, ha compartido con sus seguidores de Instagram el aspecto de su vida más personal.

“Podría subir mil fotos chulísimas que he ido recopilando para alimentar esta máquina de mentir que es Instagram. Podría inflar mi ego y llenar mi vacío con likes... pero ¡hoy no!”, ha afirmado el actor en el texto que acompaña un vídeo en el que se ve cómo rompe a llorar.

“Hoy he decidido regalaros una parte sincera de mí... No voy a entrar en detalle de qué es lo que me pasa, porque ni yo mismo lo sé. Pero esto de aquí soy yo. Sin filtros, sin edulcorante y sin mentiras”, ha escrito.