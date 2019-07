Miguel Herrán ('La casa de papel'), destrozado en Instagram: "Ni yo mismo sé qué me pasa"

A post shared by Miguel Herrán (@miguel.g.herran) on Jul 6, 2019 at 7:11am PDT

View this post on Instagram

“Podría subir mil fotos chulísimas que he ido recopilando para alimentar está máquina de mentir que es Instagram. Podría inflar mi ego y llenar mi vacío con likes.. pero hoy no! Hoy he decidido regalaros una parte sincera de mí.. no voy a entrar en detalle de que es lo que me pasa, por que ni yo mismo lo sé. Pero esto de aquí soy yo. Sin filtros, sin edulcorante y sin mentiras”, se lee.

Como era de esperar, sus lágrimas han alarmado a sus seguidores y compañeros, que le han dado su apoyo en los comentarios a la publicación: