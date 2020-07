Miguel Rellán, tras pasar 20 días ingresado por coronavirus: "Estaba convencido de que no me iba a morir"

El veterano actor Miguel Rellán ha hablado en una entrevista concedida a la plataforma AISGE (Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión) sobre su paso por el hospital tras contagiarse de coronavirus.

El intérprete ha asegurado que se empezó a encontrar mal y que tras ir a urgencias y permanecer 20 días ingresado en el hospital tiene “todo borroso”: “No podía levantar siquiera el brazo, era como si me hubieran dado una paliza, aunque estaba convencido de que no me iba a morir”.

Rellán, que ha señalado que recibió cantidad de mensajes y que incluso las enfermeras que le atendían le dibujaron un cartel con un ”¡Ánimo, Miguel!”, se recupera haciendo seis o siete kilómetros diarios por la mañana mientras se aprende un poema.

Además, ha reconocido que para él la pandemia no supondrá un antes y un después: “Seguirá habiendo gente estupenda y gente que no. Cambiará la economía, empezando por los pequeños negocios que no han podido resistir. Pero cuanto antes pudiéramos olvidarnos de esta pesadilla, mejor. Han sido terroríficas las imágenes del mundo vacío y de quienes no pudieron despedirse de sus seres queridos”.

Asimismo se ha resignado ante la falta de apoyo a la cultura. “Los gobiernos nunca cuentan con ella. No existe. Sin embargo, durante estos meses había música por todas partes, empezando por el Resistiré del Dúo Dinámico. Y todo el mundo leyendo, o viendo series y películas. En fin, no lo entiendo”, ha valorado.

Rellán ha dejado claro que “si se conoce a España en el mundo, a excepción del fútbol, es por la cultura” y ha puesto de ejemplo a Pedro Almodóvar o a Antonio Banderas.

“Nuestro mejor reclamo al resto del mundo es el cine y la televisión. España es un plató increíble, desde Almería hasta Galicia”, ha sentenciado.