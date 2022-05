Miguel Ríos, sin tapujos a la hora de hablar del fascismo: "Nos hemos metido en un lío gordo"

Ríos ha asegurado que está “bastante acojonado”, especialmente por todo lo que le rodea: “Si analizo mi vida, estoy muy contento con todo lo que ha sido mi vida hacia adentro porque no me ha podido ir mejor y ha sido alucinante, pero me cabreo si pienso hacia afuera”.

Además, el músico también ha reivindicado que él paga impuestos para no dejar a nadie atrás: “Cómo voy a tener yo la felicidad y los demás no. El mundo debería tener ese tipo de actitud porque hay que buscar una salida a esto y no podemos dejar tirados a los que se quedan en el camino. Yo pago y me mola pagar el 50% de lo que gano, creo que puedo ayudar”.