Miguel Ríos sentencia a la ultraderecha con tan solo una sola frase

El músico granadino Miguel Ríos ha sido muy claro en una entrevista concedida al diario El País. El artista no se ha cortado a la hora de responder a las palabras de Santiago Abascal de que el Gobierno de Pedro Sánchez es el peor en los últimos 80 años.

Ríos ha sido muy contundente: “Desde mi punto de vista, tal y como yo entiendo la vida, la ultraderecha es mala para el ser humano. Para mí cualquier tipo de fascismo, y aquí se puede incluir el comunismo tal y como lo entendió Stalin, es pernicioso para el ser humano”.

“No podemos crecer con ese tipo de cortapisas ni de presupuestos morales. El otro día leía una entrevista en El País con Paul Auster en la que decía que algunos republicanos estaban escapando de la democracia. Solo quieren el poder. Aquí pasa lo mismo. Un partido como Vox negando la posibilidad a un Gobierno legítimo y llamando felón a un presidente. Eso es pernicioso”, ha sentenciado.

Además, también ha afirmado que probablemente en el momento actual haya una mayor confrontación que en etapas anteriores de la democracia: “Podemos estar peor porque estamos experimentando cosas que nunca habíamos experimentado. Por ejemplo, el fin del bipartidismo. Me he intentado figurar mucho cómo era la República. Eso sí, bajando el tono intelectual de los actores porque los actuales no dan para tanto”.

En otra entrevista, el cantante granadino aseguró en una entrevista concedida al diario El Mundo aseguró que el ascenso de Vox es “una putada”.