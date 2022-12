Miguel Sebastián abre Twitter y le manda un mensaje muy directo a Ayuso

“Esto es lo que ocurre cuando no se tiene un modelo coherente. Se pasa de pedir “libertad” y que todo el mundo se contagie, a pedir controles en Barajas. Sin pestañear”, ha señalado en un mensaje que está siendo muy compartido en Twitter.

El exministro de Industria ya fue muy duro el pasado mes de noviembre, al compartir un mensaje sobre el gasto en sanidad de los gobierno autonómicos y justificó que el Ejecutivo de Ayuso “no es que no tenga dinero, es que no se lo quieren gastar en sanidad pública”.