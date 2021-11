Mike Tyson revela sus experiencias con el veneno de sapo: de casi morir a "cambiarle la vida"

El varias veces campeón del mundo de los pesos pesados Mike Tyson “murió” momentáneamente por el consumo de ‘veneno de sapo’, una droga que, cuenta, le ha cambiado la vida y que sigue consumiendo.

Quien fuera (y aún intenta ser) uno de los boxeadores más temidos de la historia no solo dentro del ring, pues acumula títulos y condenas de cárcel, ha explicado sus experiencias con las drogas en una conferencia en Miami (EEUU) sobre los psicodélicos y la medicina.

“En mis ‘viajes’ —el término usado para describir la experiencia alucinógena— he visto que la muerte es hermosa. Tanto la vida como la muerte tienen que ser bellas, pero la muerte tiene mala reputación. El sapo me ha enseñado que no voy a estar aquí para siempre. Hay una fecha de vencimiento”, cuenta en declaraciones recogidas por The New York Post.

El sapo al que hace referencia es el ‘Bufo alvarius’, un anfibio de México también conocido como sapo del desierto de Sonora. Cuando está activo, pasa su veneno se puede fumar para producir un breve ‘viaje’, como se ha utilizado en ceremoniales y rituales tradicionales

Cuenta el púgil, de 55 años, que lo descubrió hace cuatro. Incluso presume de sus logros, pues reconoce tener entonces un sobrepeso de 45 kilos y fuertes pasadas de alcohol y otras drogas, cuestiones que nunca ha escondido. Hasta que, eso dice, un amigo le invitó a probar el sapo (toad) en inglés.

“Antes del sapo era un desastre. El oponente más duro al que me he enfrentado era yo mismo. Tenía baja autoestima. Las personas con grandes egos suelen tener baja autoestima. Usamos nuestro ego para subsidiar eso. El sapo despoja al ego ”, explicó, detallando que en ocasiones lo consume tres veces en el mismo día.