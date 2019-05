Miki, tras la debacle en Eurovisión: "Ya sabemos lo que pasa con España, que no escarmentamos"

“Yo creo que nos lo merecíamos, sinceramente, igual es egoísta decir esto, pero la canción es la que más ha disfrutado la gente, la que más ha bailado, la que más ha cantado... Pero bueno, ya está”, ha opinado.

En cuanto a la escenografía y la realización, Miki solo ha tenido buenas palabras: “Este año no hay ninguna queja para TVE, no puede haber ninguna queja... Ni para cantantes ni bailarines ni nadie de los que han estado trabajando. Es que no hay ninguna queja para absolutamente nada. Es que ya no sabemos qué hacer”.

Para terminar, Miki se ha permitido un pequeño chascarrillo y ha afirmado que al representante del año que viene le aconsejará que “cuando agite la bandera”, se asegure “de que está bien cogida”, para que no le pase como a él.