'Mil novecientos setenta sombreros', multiplicar por circo

Artistas que pueblan los sueños del payaso que protagoniza este cuento. Al que tratan de convencer de que the show must go on y que sin payasos no puede hacerlo. Una historia que tiene un cronista de excepción, un mirador impenitente de circos y gran aficionado a los mismos. ¡Con todos ustedes Don Ramón Gómez de la Serna y sus piruetas y malabares verbales, las greguerías! Y un extraño jefe de pista que interpreta Hernán Gené, otro gran payaso y formador de payasos, que aquí ejerce, además, de director de escena.