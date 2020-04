Mila Ximénez, entre lágrimas en 'Sálvame': “Cada vez me estoy metiendo más en un bucle de tristeza"

Mila Ximénez, la colaboradora de Sálvame (Telecinco), rompió a llorar este martes en directo tras las palabras de elogio de su compañero Kiko Hernández.

Mientras hablaba el exconcursante de Gran Hermano, Jorge Javier Vázquez se dio cuenta de que la andaluza estaba empezando a emocionarse. “Lo he visto y le echo muchísimo de menos. No lo sabía hasta ahora, porque no nos vemos, pero ha sido verlo y darme cuenta”, aseguró entre lágrimas Ximénez.

Hernández aprovechó para decirle que la quiere e incluso le confesó que, para él, Mila es “la persona del programa más importante”.

“Seguramente si no te conociera o no te quisiera, diría que eres soberbia, elitista, clasista, que es lo que muestras en el programa, pero solo hay que rascar un poquito para ver que no eres todo eso, que eres un personaje que te has creado que te funciona muy bien y que cuando termina Sálvame eres otra persona totalmente distinta”, le alabó.