Mila Ximénez tomó la palabra este martes en la gala de GH VIP (Telecinco) para quejarse de que había notado que se habían reído de ella “en ciertas ocasiones”. “Cuando me ha dado vergüenza disfrazarme, cuando no me he querido poner en bañador, cuando he tenido ataques de ansiedad”, detalló.

La concursante pidió, ahora que quedan menos habitantes en la casa, que se hicieran “la vida un poco más fácil”. “Zeppelin no me ha contratado para que me vista de flamenca ni de fallera ni te baile en el sofá. Lo único que pido es que cada uno haga su concurso, que cada uno haga lo que le salga del alma, que si uno quiere bailar, que baile, pero si uno quiere dormir, que duerma”, añadió.

“Hay días que esto es para volverse loco”, recalcó. “Vamos a intentar reírnos aunque sea cinco minutos al día”, pidió cuando se enzarzó con Adara en una discusión. En ese momento el presentador Jorge Javier Vázquez intervino para intentar quitar tensión.

″¿Podemos ensayar 15 segundos todos como si nos estuviéramos riendo?”, propuso a los concursantes, que obedecieron y fingieron carcajadas, para enfado de Ximénez.

″¡A tomar por culo!”, se escuchó decir a la concursante mientras se ponía el abrigo y se marchaba. El Maestro Joao fue a por ella y consiguió que volviera al salón.