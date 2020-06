Mila Ximénez habla por primera vez de su tratamiento contra el cáncer: "No me voy a medicar"

A pesar de la dureza del tratamiento que va a iniciar, Ximénez señala a la publicación que no va a tomar ningún tipo de calmante. “Siento un dolor insoportable, pero no quiero medicarme, quiero saber lo que es el dolor de un cáncer”, recalca en la entrevista .

“El cáncer me parece un imbécil que se ha instalado en mi vida y no sabe dónde se ha metido”, señala a la periodista, dejándole claro que va a luchar contra la enfermedad. “El tratamiento quiero que sea el que sea más fuerte, que gane, pero creo que voy a ganar yo. ¡Tengo mucha guerra que dar todavía!”, indica.

Además, la periodista cuenta que les ha dicho a los médicos que no le preocupa la pérdida de pelo por la quimioterapia. “Les dije que no me importa. Quiero saber que el cáncer no va a más”, apunta.

Ximénez agradece las muestras de cariño de todos sus compañeros, aunque admite que cuenta con el apoyo especial de Terelu Campos, que sufrió un cáncer de mama recientemente. “Hablo con Terelu cada hora, me apoya mucho y me va diciendo cómo tengo que reaccionar ante la quimioterapia”, detalla.