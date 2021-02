Mila Ximénez, tras un mes desaparecida de la televisión, sale de su aislamiento

“Mi oncóloga me dijo que no me iba a morir de esto (...) Tengo un cáncer y estoy convencida de que lo voy a vencer. He salido de baches emocionales más fuertes que esto”, explicó la colaboradora en su visita a Sábado Deluxe en julio de 2020, cuando reveló su enfermedad. Emocionada, dijo: “Pensaba que me quería menos gente de la que me quiere en realidad”.