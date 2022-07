Milena Smit: "Dejamos de ver el cine o las series con atención. Para eso, hazte un sudoku"

Plasmar la salud mental en pantalla

Por su parte, Javier Morgade cree que “hay un punto infantil en el concepto de tema tabú, en eso de si no lo veo no existe” y piensa que las series pueden ayudar a desterrar esa idea. “Se puede entender que haya gente a la que le cueste hablar de ello. La ficción lo que te permite es que no tienes que contarlo, lo vas a ver. No tienes que hablar de ello, simplemente vas a empatizar con lo que estás viendo y el simple hecho de que empatices, seguro que te lleva a conclusiones interesantes”, explica. En este sentido, Nil Cardoner defiende que es algo que hay que plasmar en “obras de arte, cine o teatro” aunque sea desagradable.