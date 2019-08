Miley Cyrus, pillada en el 'backstage' de los MTV VMA con la 'influencer' Kaitlynn Carter

A pesar de lo obvio que pueda parecer, Cyrus no ha hecho pública su relación, ni siquiera posaron juntas en la alfombra roja del evento. Lo que sí negó en su último comunicado en redes sociales es que engañase a Hemsworth y que estuviese con Carter antes de su separación.

“Lo que no puedo aceptar es que me digan que estoy mintiendo para encubrir un crimen que no he cometido. No tengo nada que ocultar”, dijo el pasado jueves.

¿Lo harán público pronto?