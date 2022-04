Millie Bobby Brown denuncia la sexualización a la que la someten los medios: "Es repugnante"

View this post on Instagram

“Siento que los 16 han tardado mucho en llegar. Siento que el cambio debe ocurrir no solo para esta generación, sino también para la próxima. Nuestro mundo necesita amabilidad y apoyo para que los niños crezcamos y tengamos éxito. Los últimos años no han sido fáciles, lo admito. Hay momentos en los que me siento frustrada por la inexactitud, los comentarios inapropiados, la sexualización y los insultos innecesarios que, en última instancia, me han producido dolor e inseguridad. Pero nunca seré derrotada. Seguiré haciendo lo que amo y difundiendo el mensaje para generar cambios. Concentrémonos en lo que necesita cambiar y quiero que con este vídeo vean las cosas que suceden detrás de escena, de los titulares y las luces intermitentes. No os preocupéis, siempre encontraré la manera de sonreír”, escribía junto a un vídeo que mostraba escenas de su vida detrás de las cámaras.