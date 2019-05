Mimi se moja (y mucho) sobre Miki y Eurovisión: "No, este año no..."

Mimi Doblas, más conocida en el mundo del espectáculo como Lola Índigo, ha concedido una entrevista a ABC con motivo del lanzamiento de Akelarre, su primer disco.

La cantante, que ha sacado éxitos como Mujer Bruja y Ya no quiero na, ha hablado en su entrevista de Eurovisión —que se celebra en Israel— y de Miki, el representante español que acude al festival con La Venda.

Doblas ha sido muy contundente y ha afirmado que no le gustaría estar este año en Eurovisión “porque es en Israel”.

De Miki, que destacó en su edición —OT 2018— por sus gestos solidarios, ha asegurado que “ha estado agobiado” y ha sido “muy machacado” porque ha ido “a un país en conflicto”.

“Es un tema del que no quiero entrar en temas morales ni nada de eso, pero qué difícil es elegir entre tus ideales y tus sueños. No me hubiera gustado estar en su situación, pero empatizo con él y lo entiendo”, ha sentenciado.