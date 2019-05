″¿Cómo no va haber extraterrestres?”, se preguntó Mimi junto a Pablo Motos. “Tiene que haber algo más, tiene que haber planetas con vida. Si no, ¿cómo me explicas lo de las pirámides? Ahí, una pirámide igual que otra, cada una en una punta”, dijo en el programa.

De inmediato salió de bajo la mesa la hormiga Petancas para aclarar: “Lo de las pirámides, sólo he salido para resolverlo. Se hicieron con esclavos. Matando mucha gente”.

“No te lo voy a explicar, pero búscalo en Google”, zanjó la artista, que generó polémica en Twitter: