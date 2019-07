Minerva Piquero, la mítica presentadora del tiempo en Antena 3, vuelve a escena

El programa de TVE Retratos del alma realizó un programa reivindicando el papel de la mujer y la pelea que han tenido y tienen para competir en las mismas esferas que los hombres. Entre ellas apareció Minerva Piquero, la presentadora de la información meteorológica en los comienzos de Antena 3.

“Comencé por accidente porque buscaban dar un giro. Era una televisión nueva, yo era nueva, había mucha expectación y ganas de hacer las cosas diferentes”, señaló Piquero, que confesó que sus comienzos no fueron fáciles.

La expresentadora buscó revolucionar El Tiempo, algo que consiguió, aunque tuvo detractores desde un principio: “Entonces había un mapa gris, un hombre gris con un traje gris. Utilizaba terminología muy técnica y apropiada y yo llegué rompiendo los cánones. Costó un poco, no fue sencillo”.

Incluso, Piquero se sinceró y afirmó que espectadores llegaron a enviar cartas para que no apareciera en pantalla: “Me consta que en los primeros años llegaron cartas para que me echarán Antena 3 porque estaba profanando la información meteorológica. Incluso me dijeron que no sonriera”.

También valoró la situación actual: “Existen muchos prejuicios todavía, parece que estamos asignados a una cosa u otra y estamos todos capacitados”.